L'icona russa al cinema d'arte

Prologo, otto capitoli, epilogo a colori con le vere icone russe del '400 di Rublëv: arte, fede e destino della Russia. Un monaco pittore itinerante di icone sacre in una terra invasa dai Tartari, violenta e tormentata dal male. La speranza nell'arte e la (mancanza) nostalgia poetica delle origini che accomunavano Tarkovskskij e l'amico Tonino Guerra in “Andrej Rublëv” e soprattutto in “Nostalghia”.









