FILMOGRAFIA STORICA L'icona russa al cinema d'arte “Andrej Rublëv” (URSS, 1966) di Andrej Tarkovskij introdotto dalla medievalista esperta di arte russa Giuseppina Brunetti in una serata sulla storia del cinema al Modernissimo di Bologna

Prologo, otto capitoli, epilogo a colori con le vere icone russe del '400 di Rublëv: arte, fede e destino della Russia. Un monaco pittore itinerante di icone sacre in una terra invasa dai Tartari, violenta e tormentata dal male. La speranza nell'arte e la (mancanza) nostalgia poetica delle origini che accomunavano Tarkovskskij e l'amico Tonino Guerra in “Andrej Rublëv” e soprattutto in “Nostalghia”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: