BOLOGNA SPETTACOLI "L'Iguana del pop" al Biografilm music TELL ME IGGY di Sophie Blondy omaggio del BIOGRAFILM bolognese ai 75 anni dell'icona del pop

Il documentario francese in anteprima nella sezione musicale del festival è una visione intima e psichedelica dell'IGUANA DEL ROCK ritratto famigliare degli amici in un dialogo tra Jim (James Newell Osterberg Jr.) e la leggenda Iggy. Il rocker ultrasettantenne non ha età ed e tornato dal peggio (droghe e schizofrenia) per meravigliarsi ancora, libero da tutto (disintossicato dal tempo che monda ogni cuore). Un animale da palcoscenico capace di muoversi con una calma stordita come una ballerina d'opera. L'ultimo dei Mohicani sopravvissuto al nulla virtuale trasformandosi come un'iguana cambiando pelle in 50 anni di carriera per rimanere intatto...

