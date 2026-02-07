l'Impero del "Ventennio" colpisce ancora

ART CITY con la Cineteca di Bologna presenta CINEMA IMPERO la performance dell'artista italo-eritrea Muna Mussie

MUNA nasce attrice teatrante (Valdoca, Teatrino Clandestino e Collettivo Open) e ha ideato l'esibizione performativa sul CINEMA IMPERO (dal nome dell'edificio mussoliniano del 1937 di Mario Messina ad Asmara) mediante il cinematografo del Ventennio coloniale (filmati Luce del Fascio) partendo da gesto, visione e parola: il linguaggio di scena. Il cinema di regime (1924) possedeva la forza seduttiva e persuasiva della tecnologia algoritmica odierna (social e IA) nella manipolazione sintetica della realtà. CINEMA IMPERO è metanarrazione in una SCATOLA NERA che contiene più linguaggi e livelli temporali incrociati (immagini come dati matematici): due fonti archivistiche, privata e pubblica. Due voci e due intelligenze, artificiale ed emotiva, proposte individualmente in esibizioni (one to one) uno spettatore alla volta: persone.







