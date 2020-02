PITTURA IN CINEMOSTRA "L'impressione della realtà": pittura in sala La Grande Arte al Cinema rivela il segreto degli IMPRESSIONISTI ottocenteschi in quadri privati visti attraverso la Settima Arte al Concordia di Borgo Maggiore, in Multisala riminese e al CineTeatro Tiberio, solo fino al 13 febbraio

Opere di privati mai viste prima sul grande schermo: IMPRESSIONISTI SEGRETI mai mostrati da oggi esposti al cinema per tutti. Dipinti da collezioni di famiglia in un viaggio sostenuto dalla ricerca del colore, che i maggiori artisti del movimento pittorico hanno trasformato in una rivoluzione epocale di fine Ottocento, viva ancora adesso “nell'impressione della realtà”. Cinquanta tesori nascosti in mostra solo a Palazzo Bonaparte di Roma a cura di Arthemisia. Opere dal vivo 'rese' in sala ad alta tecnologia in un docufilm che va oltre la maniera per la bellezza. Dettagli e particolari che solo con l'indagine cinematografica può dare allo spettatore. Esperti e storici insieme a scrittori e registi non senza l'esperienza dei collezionisti in un prodotto NEXO unico. La cura dell'opera filmica disvela il grande segreto dell'arte di Manet, Monet, Cezanne, Sisley e Signac, tra gli altri: l'esclusività di un gesto artistico che ferma il reale nell'immortale.

