PESARO SOCIALE "L'IMPREVISTO": un abbraccio secondo il desiderio del cuore La comunità pesarese d'assistenza compie 30 anni. La cooperativa di accoglienza e recupero è un esempio terapeutico unico al mondo basato sul “cuore di ogni persona” educatori e ragazzi

Silvio Cattarina da Trento è il fondatore della cooperativa sociale dopo gli studi a Pesaro e Urbino conosce don Gianfranco Gaudino e collabora alla sua esperienza di accoglienza sin dagli anni 80 con le prime esperienze di comunità terapeutica per minori. Inizia, poi, nel 1990 con la moglie Miriam e i 4 figli un cammino di famiglia ormai trentennale unico nel suo genere e riconosciuto in tutto il mondo: L'IMPREVISTO, appunto. Educatori, volontari e specialisti, rispondono a un bisogno educativo e terapautico di giovani (25 tra minori e pochi maggiorenni) in piccoli gruppi ospitati nella struttura pesarese in stretta collaborazione con aziende sanitarie, tribunali e servizi sociali. Ambiente di confronto con figure adulte e rapporto con gli altri ( nei “Punti” si fa il punto... 2 volte al giorno): una presenza in un abbraccio secondo il desiderio del cuore. Silvio e gli altri vanno incontro a ragazzi e ragazze dicendo: “ Dove sei stato? dopo tanto tempo, ti aspettavamo, qui sei voluto e atteso”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



fz

Intervista con Silvio Cattarina Presidente e Fondatore Comunità L'imprevisto

I più letti della settimana: