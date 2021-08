L'"Incanto" che chiude San Marino Magic Circus

Fiato sospeso con i lanciatori di coltelli, grandi risate in compagnia del clown Didi Mazzilli e meraviglia nel vedere Mister David liberarsi da improponibili costrizioni. Non sono mancate le emozioni ieri sera al Campo Bruno Reffi con "Incanto", lo spettacolo di arti circensi che ha chiuso in bellezza San Marino Magic Circus grazie ai numeri e alle gag di artisti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo. Quattro standing ovation e 500 gli spettatori presenti. Per accontentare le tante persone in fila prima dello show, è stato necessario aggiungere altri posti e coloro che non sono riusciti ad accedere hanno avuto a disposizione le performance nelle diverse location in centro.

Grandissimo successo anche nelle piazze della città, animate per tre giorni da trucchi di magia, illusioni e acrobazie. La risposta entusiasta del pubblico ha spinto artisti e organizzatori a intensificare gli spettacoli. Molti i visitatori anche per la mostra "Circus Istants" di Giancarlo Bomba, che, girando i circhi d'Italia, ha voluto raccontare la vita circense.

Una prima edizione di grande successo per San Marino Magic Circus, tale da far dire al Segretario Federico Pedini Amati: "Non posso che dichiararmi soddisfatto per la riuscita dell’evento congratulandomi con tutte le forze in campo, l’Ufficio del Turismo, Trends Eventi, Ottavio Belli e USOT e, in considerazione del successo, dando a tutti l’appuntamento al 2022”.

Intervista a Giancarlo Bomba, visual director dell’evento e street photographer

