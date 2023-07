EMILIA ROMAGNA CULTURA "L'Indiano americano" della Virtus Bologna “DEAR COCHISE” la storia del cestista JOHN FULTZ a Bologna di Guido Passi all'Arena - San Lazzaro di Savena presente il regista

Un mito anni 70 del basket targato Virtus Bologna, JOHN FULTZ detto l'indiano Seminole (COCHISE), leggenda del parquet, personaggio mondano anche sotto le Due Torri. Diceva: “La vita è qualcosa che ti capita” - almeno a 20 anni. Un viaggio dell'eroe pieno di nostalgia per una Bologna sportiva ancora viva in chi lo ha incontrato ora che non c'è più. Un 'indiano' americano col cognome tedesco che riempiva il canestro di vita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: