L'Indie americano in chiave folk sul mare

ROSEBORO è ormai un nome della scena INDIE statunitense. Ha rinnovato e ridefinito con il suo stile melodico americano il genere 'post-bossa nova' influenzato da Bonfà e Jobin. Esprime temi spirituali e tematiche personali legate ai diritti umani e alla religione. Vive e lavora a New York dopo essere arrivato dalla California nell'ambiente hanno cominciato a chiamarlo “l'angelo di Los Angeles” una voce dell'anima considerata folk e spirituale e per la critica la sua voce “cambia il mondo”. Temi sociali e intimi sono sempre al centro della sua ricerca religiosa. L'attenzione 'politica' alla vita lo spinge a puntare sull'amicizia newyorkese con strumentisti e musicisti che collaborano con lui. La sua etichetta si chiama PUBLIC CONFESSION e accanto dice di avere Gesù, in un angolino, vicino.