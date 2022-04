L'industria del cinema a Rimini

Cammino cinefilo e creativo condotto dallo scrittore Enrico Brizzi che di trasposizioni cinematografiche se ne intende. Apertura felliniana con Boccaccio 70 (“Le tentazioni del dr. Antonio” primo mediometraggio a colori), premio ad honorem 2022 per Giuseppe Tornatore (sabato al Galli presente il direttore di Rai3 Franco Di Mare). E ancora, Centenario pasoliniano a confronto con Giovannino Guareschi guidato dal bolognese Brizzi. Ci sarà il musicista verucchiese Federico Mecozzi dopo i successi hollywoodiani ed europei e non mancherà il presidente di giuria Pupi Avati. Cinema d'impresa sui mestieri della Settima Arte: spettatori, sale, produzione e distribuzione. Programma come sempre fittissimo di contributi e collaborazioni anche con UniBo e Comune di Rimini. Evento speciale sulle professionalità femminili con la consegna del PREMIO VALPHARMA alla memoria dell'imprenditore Roberto Valducci. Competenza e capacità nel cinema e nello sport. Vince la regista Maria Iovine, premiata da Alessia Valducci, con il suo film CORPO A CORPO storia intensa e vincente di un'atleta molto speciale: VERONICA YOKO PLEBANI.

fz