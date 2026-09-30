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L'inferno di Welles è il mostro Orson

Il film del mese di ottobre per il CINEMA RITROVATO restaurato e distribuito della Cineteca di Bologna nelle sale d'autore dal 5 ottobre, intorno a noi, è L'INFERNALE QUINLAN (1958) di Orson Welles tratto dal romanzo di Whit Masterson

di Francesco Zingrillo
30 set 2026

La pellicola recuperata dall'origine secondo le indicazioni di montaggio di Orson Welles non è soltanto un restauro, è un canovaccio creativo dal genio americano. QUINLAN nasce noir come giallo da cassetta per la Universal ma diventa un allucinato poliziesco morale sul peso del male centellinato a grammi. L'INFERNALE è un moderno western crepuscolare in cui a tratti galleggia il bene. Il celebre piano-sequenza d'inizio (3 minuti abbondanti che mostriamo velocizzati in trasparenza) deforma da subito la storia: il film parte da un'esplosione e finisce consumando il residuo futuro finito.




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