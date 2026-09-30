DISTRIBUZIONE D'AUTORE L'inferno di Welles è il mostro Orson Il film del mese di ottobre per il CINEMA RITROVATO restaurato e distribuito della Cineteca di Bologna nelle sale d'autore dal 5 ottobre, intorno a noi, è L'INFERNALE QUINLAN (1958) di Orson Welles tratto dal romanzo di Whit Masterson

La pellicola recuperata dall'origine secondo le indicazioni di montaggio di Orson Welles non è soltanto un restauro, è un canovaccio creativo dal genio americano. QUINLAN nasce noir come giallo da cassetta per la Universal ma diventa un allucinato poliziesco morale sul peso del male centellinato a grammi. L'INFERNALE è un moderno western crepuscolare in cui a tratti galleggia il bene. Il celebre piano-sequenza d'inizio (3 minuti abbondanti che mostriamo velocizzati in trasparenza) deforma da subito la storia: il film parte da un'esplosione e finisce consumando il residuo futuro finito.



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