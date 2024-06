SAN MARINO L'inno si "aggiorna": terminato il lavoro della Commissione Nazionale per elaborare la versione definitiva e ufficiale di musica e testo Lavoro già approvato con delibera del Congresso di Stato. Ora toccherà al prossimo esecutivo dare il via all'iter legislativo per dare valenza di legge all'inno.

Nato nel 1894 l'inno nazionale di San Marino ha una storia lunga e travagliata. Il governo di allora, spiega il gen. Augusto Gatti, presidente della Commissione Inno Nazionale, chiese a Giuseppe Verdi di realizzare l'inno sammarinese. Il compositore però, vista l'età ormai avanzata, declinò l'offerta suggerendo di affidare il lavoro a Federico Consolo che produsse l'inno derivandolo da una composizione religiosa/monastica del medioevo. La prima esecuzione del brano avvenne durante l'inaugurazione di Palazzo Pubblico, ma nel corso dei decenni, spiega Gatti, del brano originale vennero persi gli spartiti e subì modifiche negli anni.

"Era ora di mettere mano per definire una volta per tutte qual è l'inno nazionale sammarinese non solo dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista del testo - evidenzia il gen. Augusto Gatti, presidente Commissione Inno Nazionale - quindi era necessario definire una volta per tutte il tempo musicale, la tonalità da eseguire; tutto quanto perché ancora non era mai stato definito a livello di legge".

Molto importante proprio il lavoro sul testo. La versione attuale, spiega Gatti, anche se mai adottata ufficialmente è quella del maestro Cesare Franchini Tassini, che negli anni '70 adattò alla musica esistente l'ultima parte dell'orazione alla libertà perpetua di Giosuè Carducci.

"La commissione - afferma - ha rilevato evidenti criticità in questo testo, che non risponde alla necessità di rappresentare lo spirito dei sammarinesi, la loro unicità nel mondo. La commissione quindi ha modificato e integrato, soprattutto il testo di Franchini Tassini, pescando almeno nei concetti generali sempre dall'orazione di Carducci".

Già approvato con una delibera del Congresso di Stato il lavoro della commissione è quindi terminato. Ora toccherà al prossimo esecutivo dare il via all'iter legislativo per dare valenza di legge all'inno.

Nel servizio l'intervista al gen. Augusto Gatti (Presidente Commissione Inno Nazionale)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: