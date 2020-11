L'insegnamento dei giovani: premiati i tre vincitori del concorso artistico “Barbablu”

L'arte come veicolo di comunicazione intergenerazionale: per sensibilizzare i giovani verso il fenomeno della violenza contro le donne e al contempo dar voce alle loro emozioni. Con il concorso artistico Barbablù, rivolto agli studenti di Scuola Media, Superiore, Centro Professionale e Università di San Marino, ai quali è stato proposto di realizzare un disegno legato al tema della giornata del 25 novembre, Commissione per le Politiche Giovanili e Commissione per le Pari Opportunità insieme centrano l'obiettivo del coinvolgimento e della consapevolezza. 18 in tutto gli elaborati proposti: primo classificato “La rosa e la lama” di Michele Semprini, 14 anni e una spiccata sensibilità.





Seconda Matilde Masi, 15 anni, che descrive il dolore della violenza attraverso un occhio in lacrime; terzo posto per la 18enne Sofia Esposito con una figura di donna che con sguardo fiero blocca la mano violenta e non teme di denunciare il male sofferto. Tre rappresentazioni che – si è detto - sono state “di insegnamento per tutti”. A loro i premi offerti da Titancoop e libreria Cosmo.

Nel video le interviste a Michele Semprini; Daniela Amici, Presidente Commissione Politiche Giovanili; e Lara Cannalire, Coordinatrice Commissione Pari Opportunità.