MUSICA L'intelligenza artificiale ci regala l'ultimo inedito dei Beatles Uscirà in contemporanea mondiale alle 15.00 di giovedì 2 novembre "Now and Then"

Il 2 novembre sarà difficile, per chi è cresciuto con la musica dei Beatles nelle orecchie e nel cuore, non provare nostalgia. Gli archivi dei Fab Four stanno per regalare al mondo l'ultima inedita perla - Now And Then - scritta e cantata da John Lennon a fine anni '70, sviluppata e lavorata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr negli anni 90 e completata da Paul e Ringo solo oggi grazie all'intelligenza artificiale.

Uscirà in contemporanea mondiale alle 15.00 di giovedì. Il doppio lato A del singolo associa l'ultima canzone dei Beatles alla prima, in una nuova versione: il brano di debutto della band nel regno Unito del 1962, "Love Me Do". Un cerchio che si chiude. Forse. Gilberto Gattei, una delle voci della nostra radio, ci svela qualche curiosità.

Nel video l'intervista a Gilberto Gattei, Radio San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: