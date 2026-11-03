PRODUZIONI “L'intelligenza del futuro” da oggi su RaiPlay. Dal 5 novembre su RTV, ch550 Nuova produzione per San Marino RTV: docu-serie in 6 puntate dedicata all'Intelligenza Artificiale. Da oggi in streaming su RaiPlay. In onda ogni giovedì alle 22.00, dal 5 novembre su San Marino RTV, canale 550

Settant’anni fa l'informatico John McCarthy coniava l'espressione “Intelligenza Artificiale”. Oggi quel termine è parte della nostra quotidianità, ma quali sono le reali implicazioni per la società, il lavoro e la geopolitica? Per scoprirlo nasce “L’intelligenza del futuro”, nuova docu-serie in sei puntate prodotta da San Marino RTV con la supervisione editoriale di Roberto Sergio. progetto di Paolo Alberti, a cura di Valentina Antonioli, con la regia di Angelo Vitale.

A guidare il racconto, grandi voci della scienza e del pensiero contemporaneo: dal matematico Alfio Quarteroni al filosofo Massimo Cacciari; dal fisico Roberto Cingolani a Luigia Carlucci Aiello, pioniera dell'AI in Italia; l'accademico Roberto Navigli e la scienziata Amalia Ercoli Finzi, la “Signora delle Comete”. Tra gli aspetti toccati nelle puntate: reti neurali, etica, lavoro, difesa. Primo appuntamento a tema: “AI, tra sogno e realtà”, ne ripercorre la storia e sfata falsi miti: non c'è magia dietro le macchine, ma modelli matematici, dati e scelte umane.

“In un mondo in cui la tecnologia produce sempre più risposte, il servizio pubblico deve aiutare le persone a formulare domande e mantenere autonomia di giudizio - commenta Roberto Sergio, DG di San Marino RTV – ricordando la funzione divulgativa di un programma accessibile a tutti e ribadendo l'ambizione editoriale di RTV: produrre conoscenza, alimentare il pensiero critico e contribuire al dibattito sui grandi cambiamenti del nostro tempo”.

Fondamentale moltiplicatore di pubblico e visibilità, poi, la diffusione dell'intera serie, in streaming da martedì 3 novembre, su RaiPlay.

Dal 5 novembre, ogni giovedì alle 22.00, su San Marino RTV, canale 550.

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