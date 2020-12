L'inverno dell'arte non ferma Il 'Festival 2050'

“C'è un lupo che guarda indietro dall'alto e scruta...”. Artiste e artisti come lupi solitari venuti dal branco dello staff del Santarcangelo Festival 2020 in attesa della estate performer delle nuove generazioni in scenari d'emergenza. Bande e gruppi liberi e liberati in alternativa per il cambiamento conle realtà stabili e istituzionali. Motus crea ancora una volta anima (gli stati d'assedio) come nel 1992 quando era come adesso l'ora dello STATO D'ASSEDIO tratto da Camus. Una maratona poetica e politica in 10 ore dal mattino a notte l'heppening santarcangiolese “is locking down” per l'inverno del morbo verso l'estate del verbo teatrale 2021. Un progetto condiviso per la re-esistenza che occupa lo spazio pubblico digitale sfruttando ZOOM... in 'presenza' on-life. Percorsi indipendenti contro un sitema che non c'è o almeno non si vede, più.





“Il lupo continua a guardare il paesaggio e sceglie il suo percorso di caccia o di sola esplorazione...”.

fz