L'IRLANDESE è il protagonista dei tre di Scorsese

"The Irishman" arriva al Cinema Concordia

Scorsese dirige ancora una volta i suoi bravi ragazzi da oscar in una sorta di personalissimo c'era una volta... la mafia, il sindacato e la politica anni 50 e 60, in un nuovo casinò ai tempi di Netflix, che finanzia il progetto con un budget di 160 milioni di dollari. Un “lungometraggio cornice filmografica” (agiografica) fatto di amici-attori (tutti italiani d'America) di lunga data afflitti dalla caducità del tempo e salvati dalla tecnologia CGI in DE-AGING (sequenze fotografiche patinate generate al computer a ringiovanire volti, sagome e primi piani in post-produzione) ma soprattutto dalla mente registica atemporale e geniale del regista italoamericano. I tre di Scorsese sono: THE IRISHMAN, il sicario veterano di guerra, Frank Sheeran (DE NIRO); IL BOSS Russell Bufalino (PESCI); IL CAPO DELLE UNION, Jimmy Hoffa (PACINO) in un sistema mafioso di reciproci favori interessati e violenti. Un'opera lunga e complessa, nostalgica e malinconica per il cinema, che NETFLIX ha reso profondamente desiderata.

