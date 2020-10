"L'isola di San Marino": un documentario in onda su Rai5

Il Titano al centro di una produzione Rai. Per il ciclo “Di là dal fiume tra gli alberi”, domani sera, alle 22.10 in prima visione su Rai5, andrà in onda il documentario di Luigi Maria Perotti, “L'isola di San Marino”: racconto di un unicum per storia e tradizioni, dal passato ai giorni nostri, per i meriti e le peculiarità che derivano anche dai suoi abitanti. Tra i protagonisti della puntata diversi sammarinesi che, a vario titolo, hanno contribuito a dare risalto all'immagine del Paese. Tra questi: Maria Lea Pedini, Verter Casali, Stefano Ugolini, Antonio Pazzaglia, Valentina Monetta e l'ex Segretario di Stato Gian Carlo Venturini; e poi la Nazionale di Calcio sammarinese con Franco Varrella, Mirko Palazzi e Davide Gualtieri, raccontata dai giornalisti sportivi della San Marino Rtv che hanno prestato assistenza alla produzione.

Nel video un'anticipazione.



