L'Istituto Confucio porta in Cina gli studenti delle scuole sammarinesi

Diciannove studenti dell’Università di San Marino hanno partecipato al campus estivo in Cina organizzato dall’Istituto Confucio del Titano. A Pechino hanno partecipato a lezioni e approfondimenti su musica, calligrafia, pittura, sport, e ad escursioni in siti di interesse come la Muraglia Cinese. Un'esperienza definita dai ragazzi “unica nel suo genere”. L’Istituto Confucio è impegnato nell'approfondimento della cultura e delle tradizioni cinesi, per favorire le collaborazioni fra le istituzioni delle due realtà e agevolare la mobilità giovanile. La Summer School si è svolta dal 14 al 27 luglio e ha coinvolto anche gli studenti della Scuola Secondaria Superiore, per un totale di oltre trenta partecipanti.