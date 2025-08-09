L'Istituto Musicale compie 50 anni e si rinnova

Circa 600 iscritti, in larghissima parte giovanissimi aspiranti musicisti ma anche un centinaio di adulti e una trentina di insegnanti: l'Istituto Musicale Sammarinese è una delle eccellenze del patrimonio culturale della Repubblica e si accinge ad un atteso rinnovamento con la riforma prevista dal decreto delegato pubblicato in questi giorni. “Finalmente – commenta il Presidente Ims Giacomo Volpinari – il decreto va a definire il quadro giuridico nel quale opera l'Istituto Musicale, che quest'anno, tra l'altro, compie 50 anni. Poi ci sono aspetti tecnico amministrativi, che ancora necessitano di essere sistemati e verificati nel dettaglio. Le modalità operative avevano necessità di essere rinnovate”. Il decreto, come prevede la prassi, entro 90 giorni, dovrà essere ratificato dal Consiglio Grande e Generale, che potrà apportare anche alcune modifiche con gli eventuali emendamenti che nel frattempo le forze politiche potranno depositare.

“Il bilancio dei miei quasi cinque anni di presidenza – osserva Volpinari – è positivo, dal punto di vista personale, perché mi ha permesso di imparare tanto e di dare un contributo ad una realtà, secondo me, fondamentale per questo Paese. Sicuramente non è facile. Il mondo va veloce e talvolta certe cose vengono lasciate un po' in secondo piano, mentre la cultura e queste strutture andrebbero valorizzate: spero che con il decreto e le attività che dovranno essere fatte, possa essere raggiunto questo obiettivo”.







