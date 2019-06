L. LEWIS: l'americano di casa

Ecco l'attore americano-sammarinese

Attore e regista al cinema e in teatro, scrive e pubblica disegnando la sua passione anche per bambini: il Giappone. Nato e cresciuto a Brooklyn traduce e recita da bilingue lavorando sui testi e adattandoli a una vita vissuta lontano dall'Italia viaggiando con il padre, un sammarinese d'America. Cosmopolita e poliglotta, cultore della recitazione e originale nell'arte istrionica, è un personaggio suo malgrado, già così: dal profilo psicologico complesso è capace di interpretare chiunque... anche in giapponese (come in TAKUMI un film indie a episodi), basta metterlo alla prova.

Vedi l'Intervista esclusiva INTEGRALE con LUIGI LEWIS BUSIGNANI Attore e scrittore