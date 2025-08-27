BIENNALE AUTORI L'Odeon di Avati tra Milano e Bologna L'INCANTO di Tomaso Pessina racconta Pupi Avati e il teatro-cinema Odeon di Milano ormai chiuso in un docu-film alle Giornate degli Autori di VENEZIA 82

“L'incanto” è un titolo accattivante, vissuto e goduto (amato), da Pessina, collaboratore e famigliare di Pupi Avati, per via del nonno costruttore che progettò nel '29 lo storico ODEON milanese. Sguardi molteplici degli Avati, Antonio il produttore fratello del regista, e Tomaso pronipote alla lontana, coautore e aiuto di Pupi. L'Odeon nasce come teatro in stile Art déco costruito da Aldo Avati, il nonno milanese della famiglia bolognese. Da spazio teatrale anni 30 diventa multisala Cinema Odeon negli Ottanta, appunto, e ospita le prime del maestro emiliano. Sarà presto un centro commerciale di lusso.

