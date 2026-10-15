PRIMA FILM RSM
L'Odissea di Nolan vista da noi
Intervista-commento con la docente di lingua e letteratura greca e latina Marinella De Luca dopo il ciclo di incontri riminesi OMERO SOTTO LE STELLE al Teatro Galli
San Marino Cinema propone per la settimana cinematografica in Repubblica, al Concordia di Borgo Maggiore, la pellicola dell'anno: ODISSEA di Christopher Nolan. Un'occasione per rivedere il film alla luce della cultura classica greca e latina origine della tradizione occidentale. Iliade, Odissea, Eneide filtrate dal genio britannico di Hollywood.
Commento critico e recensione della nostra redazione cultura con Marinella De Luca, scrittrice e insegnante.
[Banner_Google_ADS]