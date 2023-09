GRANDE ARTE AL CINE L'olandese "dagli orecchini di perla" La più grande retrospettiva su VERMEER al museo di Amsterdam diventa un docufilm al cinema dai primi di ottobre

Il Rijksmuseum di Amsterdam con la mostra su VERMEER ha staccato 650.000 biglietti per l'evento espositivo più importante di sempre. La retrospettiva unica in Europa ha sbancato per prenotazioni e richieste dal tutto il mondo. Per chi non è riuscito a vedere la mostra c'è il film a sua volta unico. Il famoso pittore olandese del XVII secolo morto poco più che quarantenne ha vissuto in modo misterioso, tra luci e ombre, riflettendo la quotidianità e le esperienze personali nella sua opera. L'autore de LA RAGAZZA DAGLI ORECCHINI DI PERLA metteva sé stesso nei ritratti e nelle vedute paesaggistiche. Nel docufilm risalta proprio questo: una visione del mondo, poi riscoperta nel XIX secolo, che lo rende oggi immortale e attrattivo.

