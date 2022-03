L'opera al circo è "alterità"

Teatralità circense ispirata al teatro shakespeariano e musiche verdiane con in pista gli artisti “disabili, si, ma gelosi mai!” perché l'amore che uccide e contro natura anche nel dramma lirico della gelosia. Ci sono tutte le specifiche “alterità” di attori-musicisti consumati dalla passione per la rappresentazione provata per anni. Sono donne e uomini che possono essere qualcos'altro rispetto alla specifica patologia che li definisce. L'OTELLO c'è tutto: Desdemona, Cassio, Jago e Roderigo con Emilia, ci sono ma sembrano altro dal personaggio sono qualcosa in più. Hanno la faccia, la voce e il corpo, capaci di una diversità creativa che fa la differenza: sono più belli.

