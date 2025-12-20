TV LIVE ·
L'orchestra tradizionale indonesiana al centro del programma pubblico di Translating Pram

Progetto dedicato all’opera di Pramoedya Ananta Toer, una delle voci più autorevoli della letteratura indonesiana del Novecento

20 dic 2025

Prosegue il programma pubblico di Translating Pram, mostra e progetto di ricerca itinerante dedicato alle traduzioni e alle traiettorie internazionali dell’opera di Pramoedya Ananta Toer, una delle voci più autorevoli della letteratura indonesiana del Novecento. A cura del team internazionale Berto Tukan, Chiara Giardi, Moch Hasrul Indrabakti e Paola Pietronave in collaborazione con la Cooperativa 3 Arrows, la mostra esplora le molteplici dimensioni della traduzione culturale e letteraria.

Pomeriggio e serata interamente dedicati alla musica giavanese e a connessioni sonore Italia-San Marino-Indonesia, a cura di Paolo Rossi (in arte Ldgu), in collaborazione con la Cooperativa Culturale Il Macello. A Palazzo Graziani, una presentazione multimediale che ha introdotto il pubblico al paesaggio sonoro di Giava, con particolare attenzione al Gamelan, orchestra tradizionale indonesiana (principalmente di Giava e Bali) composta da strumenti a percussione come gong, metallofoni e xilofoni, ma che può includere anche flauti e voci.

"Nel caso del Gamelan indonesiano - spiega Paolo Rossi (in arte Ldgu), musicista - noi europei abbiamo conosciuto questo tipo di musica nel 1889 in occasione della prima o forse la seconda esposizione universale di Parigi. In quell'anno lì, in quell'occasione lì, ci fu un concerto di musica giavanese di gamelan nell'occasione della promozione di tè indonesiano".

L'evento prosegue alle ore 21:00 con una live performance sperimentale presso la Cooperativa Culturale Il Macello, all’insegna di bordoni e improvvisazione radicale per un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente. A seguire, dj-set di world music, beats ed elettronica, tra sonorità indonesiane e italofone. Nel video l'intervista a Paolo Rossi (in arte Ldgu), musicista.




