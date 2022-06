SPETTACOLI WEEKEND REGIONE L'OrchestraCirco al parco-villa di Bologna SINFONIE CIRCENSI bolognesi al parco in villa Angeletti MagdaClan Circo e Orchestra Senzaspine, classico e contemporaneo, in spartiti e acrobazie

Una semplicità certo non facile in cose considerate impossibili: mettere insieme SINFONIE CIRCENESI. Un direttore d'orchestra 'Senzaspine' attorniato dal 'clan' del circo come al “Mercato Sonato” bolognese pieno di famiglie e bambini. Musica classica adattata ai saltimbanchi del circus moderno che a loro volta si adattano alla sinfonica. Specchio d'arti su note e rimbalzi... Intrecci di linguaggi che creano un'opera: un concertone in spettacolo da tendone. Contaminazioni che fanno respirare profondo e scaldano il cuore di musici e spettacolanti. Una poetica innovativa tra classico e immaginario. Musica antica nel contemporaneo, il teatrale si fa Commedia dell'Arte su arie liriche popolari.

