"L'ordine è già stato eseguito": Celestini 20 anni dopo

Il '44, Roma: tedeschi e Gruppi Armati Partigiani. Una bomba e la decimazione di rappresaglia. Morti sul campo e giustiziati civili nelle fosse (32 x 10 = 320, che diventano 335, perché!?). Dal 23 al 25 marzo a primavera, in poche ore nell'arco di 2 giorni: Le Fosse Ardeatine, Via Tasso e Via Rasella. Una macchia di sangue lenta che si espande fino a sbranare noi, oggi, mescolando vite e storie. Una vicenda tratta dal libro -testimonianza “ L'ordine è già stato eseguito” premio Viareggio '99 di Alessandro Portelli, che comincia prima (nella Capitale del 1860, con le Leggi razziali, le deportazioni) e finisce dolorosamente per tutti, dopo... dall'altra parte della morte.

