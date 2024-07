ANTEPRIMA FILM USA L'origine del mito fatto Nobel UN COMPLETO SCONOSCIUTO la biografia cinematografica di BOB DYLAN per la regia di James Mangold con Timotée Chalamet e Dakota Fenning in sala da dicembre 2024

L'origine del mito: storia romanzata del più grande e anomalo cantautore americano del Novecento Premio Nobel per la Letteratura 2016 a 75 anni dopo una vita dedicata alla musica, la sua. L'ascesa unica e irripetibile di una cantante di strada capace di scrivere e suonare per la sua voce dal timbro anomalo e nasale. DYLAN ha fatto scuola nel mondo anche in un paese come il nostro che ha avuto cantautori come De André e Guccini capaci di testi da Nobel. Ballate della Beat Generation suonate come liriche rimate in parole e arrangiamenti da subito tradotti come “dylaniani”. Agli inizi folk, 19enne in Minnesota, era semplice ma da subito non facile. Bob Dylan Ha lasciato una scia artistica lunga fino ad aggi tanto da giustificare un film sostenuto dal musicista stesso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: