ANIMAZIONE D'AUTORE L'orso che caccia il cacciatore Il corto francese di Agnès Patron “L'ORA DELL'ORSO” dai festival internazionali e in Italia al Lucania Film Festival è online su vimeo per raccontare la rabbia infantile come un orso oscuro

“L'heure de l'ours” animazione in brevi film che fanno pensare: letteratura filmata dell'infanzia sulla paura, l'abbandono, “nel paese dei mostri selvaggi”. L'orso sanguinario di Agnès Patron cavalca la rabbia dei piccoli che viene dai grandi. Lavoro disegnato e animato su cartoncino nero racconta il buio che a volte monta dal dolore dei nostri bambini. La registra francese sostiene esplicitamente la rivolta dei bimbi (figli e figlie) che si esprime in una caccia al cacciatore... che diventa preda dell'orso predatore e vendicatore... In mezzo all'erba alta gli steli frusciano sulle mani e nascondono i bambini che abbracciano le mamme in attesa. Auto e uomo oscuro, fucili e stivali, fanno il resto nella lotta di sangue. La madre si trasforma in amante e il bambino scatena il suo cuore come un leone dentro un orso maestoso libera la donna.

