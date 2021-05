PREMI CINEMA L'Oscar italiano del cinema è in Regione 7 statuette al film su LIGABUE di Giorgio Diritti realizzato in Emilia Romagna e coprodotto dalla Rai

I David 2021 come alla Berlinale 2020. Trionfa il mito di Antonio Ligabue e l'attore protagonista Elio Germano alla serata della Presidenza della Repubblica dedicata al cinema italiano. Vince il Donatello 66 per il film, la regia e sceneggiatura, miglior attore oltre all'acconciatura di scena, VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti. Rai Cinema e la Regione Emilia Romagna, insieme, hanno coprodotto l'opera in gran parte girata nella Bassa reggiana e in Emilia. Germano ha dedicato la vittoria ai lavoratori dello spettacolo e alle maestranze della regione che hanno partecipato al progetto LIGABUE. Il regista Diritti ha ricordato la passione del pittore e dell'uomo capace di esprimere se stesso solo con l'arte. VOLEVO NASCONDERMI è una storia biografica sofferta che grida speranza per le sorti dell'industria cinematografica italiana pronta a ripartire. In chiusura la menzione agli attori non protagonisti per L'isola delle Rose ambientato in riviera e girato anche a Rimini.

fz

