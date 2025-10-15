L'ossessione 'artistica' dei nazionalsocialisti

“Degenerata”: senza un vero genere. fuori dagli schemi della nuova rivoluzione nazionalsocialista: nazista. 'Eretica' (critica secondo l'origine greca) e 'delirante' (fuori dal seminato dalla radice latina) per il gotha ideologico 'uncinato' della razza dominante. Hitler e gli altri avevano paura della creatività e del pensiero critico (un'ossessione). Bollati dai “nazi” della propaganda inventata da Goering e Goebbels: Picasso, Chagall, Van Gogh e Matisse al bando come “degenerati”, appunto. Confiscare, vendere e distruggere: 20mila opere sparite e 5mila bruciate dal 1937 al '39: mai più recuperate. Controllare, plasmare, trasformare: una mostra sull'arte degenerata anticipò lo smaltimento dell'arte confiscata sostituita dalla GRANDE ARTE TEDESCA.







