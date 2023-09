FESTIVAL CINEMA VENEZIA L'ottavo giorno di Garrone Al Festival di Venezia è il giorno di Matteo Garrone targato Rai sul tema della amicizia e dei migranti

Protagonista in Biennale 80 oggi è Matteo Garrone con il suo “IO, CAPITANO” sui giovani migranti senegalesi. Coprodotto e distribuito dalla Rai il film anche in lingua wolof e francese è un'opera “per dar voce a chi non ce l'ha” - dice l'autore. Sempre in concorso anche ORIGIN ritratto della giornalista Isabel Wilkerson. La scrittrice oggi sessantaduenne è la prima donna afroamericana a ricevere il Pulitzer. Da segnalare fuori concorso l'opera postuma del regista tibetano Pema Tseden IL LEOPARDO DELLE NEVI. “Xue Bao” è un documento inedito sui pastori delle alture pieno di selvaggia magia, e un omaggio al cineasta del Tibet morto cinquantenne.

