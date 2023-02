L'ultima fatica di Pirandello al Duse

"Uno nessuno centomila"

Repliche bolognesi per la compagnia del decano pirandelliano Pippo Pattavina il capocomico interprete di tanti personaggi del grande drammaturgo e scrittore siciliano Premio Nobel per la sua ricca e variegata opera letteraria negli anni 20 (proprio con questo ultimo romanzo a puntate tra il '25 e il '26 conclude la sua “scomposizione della vita”) . Al fianco dell'attore decano Marianella Bargilli (nobildonna Anna Rosa e più leggera magari frivola? Dida) nel duplice personaggio femminile delineato dal commediografo di Girgenti (Agrigento). La molteplicità dell'io di Agatangelo Moscarda detto Gengè. Un giorno il protagonista scopre attraverso una piccola osservazione sul suo naso da parte della moglie di vedersi come un altro, anzi, altro da sé a seconda di chi lo guarda, consorte compresa. E comincia a 'deviare' fino precipitare nella follia sociale che lo trasforma suo malgrado in pazzo. Perde tutto, casa e chiesa, e pure il nome (glielo toglie la banca). Si ritira solo e povero (non senza amara ironia da far piangere dal ridere) in un quasi ospizio per via del giudizio che lui stesso si dà ma per causa degli altri: diventa un angelo d'azzurrino vestito si dona tutto quanto. Fine.