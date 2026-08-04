ICONE SACRE POP L’ultima "icona pop" di Simone Legno e il nuovo francobollo del Titano Svelato l’omaggio alla Protettrice dello Stato che chiude la mostra. A fine mese il debutto dei francobolli Tokidoki dedicati alla Repubblica

L'attesa è finita. La mostra "Icone Sacre Pop" di Simone Legno si completa del suo ultimo tassello. Con l’arrivo, direttamente dal Giappone, dell'ultima opera dell'artista, il progetto che unisce arte contemporanea e spiritualità, rivisitando il sacro in chiave pop, giunge alla sua forma definitiva. L'opera, nuova protagonista della mostra, si inserisce organicamente negli spazi espositivi della Segreteria del Turismo e ritrae la Madonna della Misericordia, ispirata alla figura custodita nella Basilica del Santo, venerata dai sammarinesi come Materna Protettrice dello Stato.

Filippo Francini, Direttore del Dipartimento Turismo, ha raccontato i due soggetti principali del dipinto: "Vediamo l'immagine della Vergine della Misericordia, che è la protagonista, la patrona della Repubblica di San Marino, il cui quadro si trova nella pieve. Sopra di lei, a protezione anche della Madonna, c'è Libertas, che accompagna questa immagine in chiave pop".

Il percorso espositivo crea un ponte ideale che da San Marino arriva fino al Giappone. La collaborazione con Simone Legno, co-fondatore di Tokidoki, è un'eredità dell'Expo di Osaka 2025, per il quale l'artista ha realizzato la mascotte ufficiale del Titano, Libertas. E proprio Libertas è l'immagine simbolo di questo legame: nei suoi occhi sono riflesse le Tre Torri e l'opera la vede circondata dai simboli della Repubblica, come la bandiera, il Palazzo Pubblico e la Madonna della Misericordia. Libertas diventerà nuovamente ambasciatrice di San Marino nel mondo, protagonista di un nuovo progetto che verrà presentato insieme all'artista.

"La novità - annuncia Francini - è che il 28 agosto, in occasione di San Marino Comics, verrà presentato anche un francobollo che rappresenta la nostra mascotte che ci ha accompagnato durante Expo Osaka. È un omaggio che ci ha voluto fare l'artista".

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