L'ultima opera di Shyamalan anche a Rimini

Girato fuori dalla mitica Valle nel Delaware County in una spiaggia sul Pacifico che ricorda le Hawaii, in piena pandemia, OLD risente della tensione e del disagio dovuto all'incombere del coronavirus su cast e troupe. Ciak su ciak tra un tampone e un test SHYAMALAN come sempre parte dalle vicende famigliari, che toccano tutti: i genitori invecchiano e i ruoli si invertono i figli diventano padri le figlie sono materne anche con i nonni. Movie realizzato in 35mm senza digitale ma solo su pellicola e lontano dai Philadelphia studios in Pennsylvania. Visionario maestro della suspence, il regista indipendente e schivo, torna con una storia che trasforma l'intera vita di 13 persone invecchiandole nell'arco di un giorno, e una notte...

