VISIONI D'ESTATE RIVIERA L'ultima opera di Shyamalan anche a Rimini Arriva in riviera riminese l'attesissimo ultimo thriller americano di M. Night Shyamalan con OLD tratto dalla graphic novel francese di Lévy-Peeters CASTELLI DI SABBIA da domani 21 luglio anche al Multiplex le befane

Girato fuori dalla mitica Valle nel Delaware County in una spiaggia sul Pacifico che ricorda le Hawaii, in piena pandemia, OLD risente della tensione e del disagio dovuto all'incombere del coronavirus su cast e troupe. Ciak su ciak tra un tampone e un test SHYAMALAN come sempre parte dalle vicende famigliari, che toccano tutti: i genitori invecchiano e i ruoli si invertono i figli diventano padri le figlie sono materne anche con i nonni. Movie realizzato in 35mm senza digitale ma solo su pellicola e lontano dai Philadelphia studios in Pennsylvania. Visionario maestro della suspence, il regista indipendente e schivo, torna con una storia che trasforma l'intera vita di 13 persone invecchiandole nell'arco di un giorno, e una notte...

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: