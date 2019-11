PRIMA FILM RIVIERA L'ultimo Allen in una New York mai uguale a se stessa Nelle sale in riviera il film di WOODY ALLEN ancora in un omaggio alla sua Manhattan con UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK interamente girato nelle Grande Mela

Due giovanissimi amori che tentano di raggiungersi per tutto il lungometraggio incrociando altre storie si mettono continuamente alla prova (la ragazza con il cineasta che potrebbe essere suo padre...). Intanto gli attori protagonisti: lei è Elle Fanning della nuova Hollywood femminile ( non manca la vecchia guardia in scena), lui è Timothée Chalamet “Giovane Holden” moderno scelto da Allen come alter ego oltre al regista in crisi (che ricorda Polansky) e un po' in tutte le altre figure (parti). Battute taglienti e comicità newyorkese sempre sul filo dell'ironia. Fotografia di VITTORIO STORARO affresco bagnato (tra ombre e nebbia), interno/esterno (al Central Park, case e alberghi, giri in carrozza) di una città che, per ora, non vedrà l'ultima 49^ commedia del suo concittadino data la causa sulla distribuzione negli States tra ALLEN e AMAZON. Sotto la pioggia che cade una NEW YORK mai uguale gradevole ai più.

fz



I più letti della settimana: