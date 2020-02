L'ultimo amore di COHEN era il primo

Una storia d'amore lunga più di mezzo secolo tra il cantautore e poeta canadese della “controcultura anni 60” LEONARD COHEN - famoso per i testi e la voce da “rasoio arrugginito” che tocca il cuore come in “Suzanne” - e la norvegese Marianne Ihlen, sua vera musa (a lei dedica l'addio nel 1967: “So long Marienne”). Le scrive per l'ultima volta nel 2016 (intanto aveva avuto decine di relazioni anche con figli) prima di morire 82ennne a Los Angeles. PAROLE D'AMORE che accompagnano nello stesso anno la fine di Marianne. Rimane solo l'amore che non muore. Sembra resistere alle mode e alle letture epocali. Rimane il rimpianto di aver vissuto senza di te ma per te, “lì, appena dietro, tanto da raggiungerti con la mano...”.

