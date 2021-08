L'ultimo appuntamento di Copertina 2.0: grande il successo della rassegna

Un Campo Bruno Reffi pieno di plaid e cuscini per l'ultimo appuntamento di "Copertina", la rassegna estiva patrocinata dalle Segreterie Cultura e Turismo e gestita dalla Miketing. Nove le serate di successo e anche l'ultima ha visto una grande adesione di pubblico. Tante le famiglie, ma anche molti i giovani per un pic nic all'aria aperta. Sul posto, come al solito, food and beverage sammarinese. A stupire i tanti bambini, acrobati e spettacoli circensi e poi la proiezione del film "Dumbo" con l’adattamento cinematografico di Tim Burton. "Copertina", nata l'anno scorso, riconferma e amplia il grande successo dell'anno passato.

Le parole di Michael Felici, direttore creativo di Miketing e gestore dell'evento