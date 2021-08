L'ultimo appuntamento di Copertina 2.0: grande il successo della rassegna

Qualche cuscino, una coperta sul prato e un'atmosfera di completo relax. Al Campo Bruno Reffi sembrava quasi di essere in un film grazie a "Copertina", la rassegna estiva patrocinata dalle Segreterie Cultura e Turismo e gestita dalla Miketing. Tante famiglie, tanti bambini ma anche molti giovani per assistere alla serata di chiusura e per fare tutti insieme un pic nic all'aria aperta. Cibo e bevande sammarinesi, sul posto o delivery. E poi la proiezione del film "Dumbo" con l’adattamento cinematografico di Tim Burton. Per rendere l’atmosfera ancora più entusiasmante, anche uno spettacolo de "il Castello del Circo" con acrobati e artisti circensi che hanno lasciato a bocca aperta adulti e piccini.

Partita il 2 luglio scorso, "Copertina 2.0" ha riempito Campo Bruno Reffi con eventi culturali e serate di intrattenimento di ogni genere. Tanto cinema, ma anche molti spettacoli. Sul palco e tra il pubblico supereroi della Marvel, cantanti e attori. E Copertina è stata anche un modo per tifare tutti insieme. Nata la scorsa estate, la rassegna era stata in qualche modo il simbolo della ripresa. Quest'anno la scelta di una sinergia pubblico-privato per la gestione è stata premiata da un successo addirittura maggiore rispetto all'edizione passata. Michael Felici, gestore dell'evento e direttore creativo di Miketing, si è detto molto soddisfatto.

Le parole di Michael Felici, direttore creativo di Miketing e gestore dell'evento

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: