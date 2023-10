#ROFF18 L'ultimo Diabolik alla Festa del Cinema di Roma, ma sono le donne le vere protagoniste Presentato anche "Mi fanno male i capelli", sulle malattie mentali ma che è anche un omaggio a Monica Vitti

Inseguimenti per le strade di Bologna, divenuta Clerville, travestimenti e colpi di scena. "Diabolik chi sei?" è l'ultima fatica dei Manetti Bros. che hanno dovuto anche cambiare protagonista in corso d'opera, con Giacomo Gianniotti al posto di Luca Marinelli. Ma le protagoniste sono altre due questa volta, e si presentano insieme alla Festa del Cinema, Miriam Leone nel ruolo di Eva Kant e Monica Bellucci in quello di Altea, la compagna dell'ispettore Ginko. Donne diverse, ma che si comprendono e si alleano.

E' una trilogia, ammettono i Manetti Bros, che lo avevano sempre negato, e in questa terza parte si svela anche il mistero sul passato di Diabolik. E dopo le avventure del re del terrore, atmosfere completamente diverse nel film di Roberta Torre, “Mi fanno male i capelli”, dove si parla di malattie mentali ma che è anche un grande e devoto omaggio alla magnifica Monica Vitti. Monica soffre della sindrome di Korsakoff, che porta a perdite di memoria, confusione e cambiamenti comportamentali. I suoi unici momenti felici sono quando si immedesima con un'altra Monica, che ha sempre ammirato: Monica Vitti. Confonde cinema e realtà e suo marito, che l'ama, la lascia vivere nel suo mondo.

Nel video l'intervento di Miriam Leone, attrice

