PRIMA FILM RSM L'ultimo film del giovane Garrel Per il weekend d'autore SAN MARINO CINEMA propone al Concordia la pellicola di Louis Garrel, passata a Cannes e al Festival di Roma, L'INNOCENTE, protagonista lo stesso regista

L'ansioso personaggio principale dei film di Garrel è sempre ABEL che stavolta non vuole vedere la mamma Sylvie (Anouk Grinberg), insegnante di recitazione in carcere, finire sposa di un ex detenuto, Michel, che a fine pena intende aprire un negozio di fiori a Lione. La madre vera di Garrel, animatrice carceraria, ha fatto lo stesso... Dal vissuto personale la commedia di sentimento frammista al film di rapina. L'INNOCENTE si snoda tra pedinamenti e goffe messinscene di colpi e rapine. La vicenda fin troppo famigliare rivela un fondo d'amore vero.

Legalità e realtà cozzano con la buona volontà di un ex galeotto. Lui è un giovane che vuole innamorarsi di Clémence e contemporaneamente 'recitarsi' (Garrel Louis/Abel) da regista figlio del famoso cineasta Philippe Garrel. Un ennesimo innamoramento sbagliato di una genitrice sciroccata quanto il figliolo in pieno dilemma edipico che sceglierà finalmente un'altra donna da sposare... Gioco degli inganni e incidente generazionale, copione tutto sulle spalle di un nuovo mito cinematografico francese ancora in erba per i francesi.

