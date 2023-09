BIENNALE CINEMA VENEZIA L'ultimo giorno prima del Leone Giornata conclusiva per i film in concorso a Venezia 80. Domani il gala finale con le proclamazioni dei vincitori

Ultimi film in competizione al Lido per l'edizione n°80 del festival cinematografico più longevo del mondo. Domani con l'ultimo titolo di chiusura in anteprima mondiale termina la Biennale Cinema 2023. Ha aperto oggi la pellicola francese HORS-SAISON di Stephane Brizè con la nostra Alba Rohorwacher: un confronto di coppia sulle tante scelte sbagliate della convivenza di coppia. A seguire MEMORY di Michel Franco protagonista Jessica Chastain: vita in pezzi di un'assistente sociale che rivive un passato sconvolgente. Da segnalare in sezione ORIZZONTI il primo lungometraggio animato del maestro marchigiano SIMONE MASSI. L'artista disegna con il suo tratto inconfondibile nella storia INVELLE, “da nessuna parte” - in dialetto (Nowhere), 3 generazioni di bambini, in tre famiglie ed epoche diverse con le voci di grandi attori italiani coprodotto da Rai Kids. In primo piano Cinecittà di nuovo competitiva nel mondo con i suoi teatri. Vanta un utile netto di 1,8 mln con oltre 50 produzioni in atto per migliaia di lavoratori occupati.

