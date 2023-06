PRIMA FILM RIVIERA L'ultimo Indy “INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO” con Harrison Ford, evento cinematografico del weekend, in tutte le sale della riviera

INDY va in pensione ma da insegnante di archeologia a New York non smette di pensare ad ANTICITERA (il quadrante: un congegno di Archimede che allinea i buchi temporali). Ripartirà per viaggiare nel tempo. Due quadranti da assemblare alla vigilia della conquista della Luna nel 1969 con Apollo 11. L'eroe del cinema nato 40 anni fa al quinto episodio trova la chiave del salto temporale per scorrazzare tra Roma Antica, II Guerra mondiale e allunaggio.

