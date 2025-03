L'ultimo ironicomico, e politico, Bong J.H.

Mickey 17

“Mickey” è un improbabile eroe operaio che si presta all'azienda fino alla morte per ri-vivere (ristampato) almeno 17 volte... una cavia umana, certo, svenduta al potere futuribile (in un mondo non così distopico come appare!): un film politico. Si potrebbe dire un impegno definitivo di un uomo non-persona che presta servizio militare 'sperimentale' rinunciando a se stesso per tanti altri sé (un non-io...) fino al 17 : il numero propizio a fin di bene (tôv) della Cabala. Un film attuale e 'morale'.