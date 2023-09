ANIMAZIONE GIAPPONESE L'ultimo Miyazaki in poesia levantina Dal Toronto Film Festival arrivano le prime indiscrezioni e anticipazioni sul nuovo film animato di Hayao Miyazaki IL RAGAZZO E L'AIRONE già campione d'incassi in Giappone

Dal 2024 il lungometraggio del maestro Giapponese della Ghibli arriverà in Europa e negli States. A Toronto l'edizione originale sottotitolata in inglese ha creata aspettative per il mercato occidentale. Diffuse in rete le prime immagini e alcuni spezzoni di IL RAGAZZO E L'AIRONE dopo il successo di dieci anni fa di SI ALZA IL VENTO. Nonostante la mancata campagna pubblicitaria il pubblico giapponese e quello del festival canadese hanno decretato il successo della pellicola. L'opera è come sempre a tratti autobiografica. Storia ambientata in Giappone durante l'ultimo conflitto bellico ha come protagonista un adolescente, Mahito, orfano di madre con un padre operaio in una fabbrica di aerei. In campagna incontrerà un airone parlante che cambierà la sua vita.

