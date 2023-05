SAN MARINO CINEMA L'ultimo Moretti tra Cannes e San Marino La settimana cinematografica sammarinese al Concordia è tutta dedicata a Nanni Moretti con il suo ultimo film IL SOL DELL'AVVENIRE in concorso a Cannes 76

Un Moretti nuovamente “morettiano” davanti e dietro la cinepresa c'è lui. “Il sol dell'avvenire” parla del destino del cinema. L'espediente storico è la Roma del PCI nel 1956 dopo l'invasione russa dell'Ungheria al Quarticciolo arriva il Circo Budavari ungherese. Un film politico nel senso della cultura e della poesia: pieno di “fellinerie” morettiane. L'utopia filmica di Nanni si scioglie nella ragionevole parodia finale del suo io. Una festa circense a mo' di parata in cui sfilano su via dei Fori Imperiali, in una marcia libertaria, tutti i protagonisti dei suoi film passati nel tempo che scorre con lui.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: