L'ultimo saluto a Gigi Proietti, Roma in lutto cittadino Al Globe Theatre di Villa Borghese - che da domani porterà il suo nome - la commemorazione di amici, colleghi, ex allievi e maestranze

5 minuti di applausi al suo Globe Theatre e la commemorazione commossa di chi l'ha conosciuto, apprezzato e amato. Oggi tutta Roma in lutto per l'addio a Gigi Proietti, scomparso lunedì a 80 anni, con quella che qualcuno ha definito l'ultima mandrakata: un'uscita dalla scena terrena proprio nel giorno del suo compleanno. Voci rotte dall'emozione nei ricordi di chi l'ha voluto salutare sul palcoscenico, al fianco della bara ricoperta di rose rosse, come il suo allievo Edoardo Leo che ha scelto le parole usate dallo stesso Proietti, al funerale di Alberto Sordi. "Tutta la città sbrilluccica de lacrime e ricordi. Che tu non sei solo un grande attore. Tu sei molto di più. Sei Gigi Proietti".

Se ne va un grande attore romano, un grande italiano ma resta per sempre la sua opera, il suo insegnamento anche se – con l'umiltà che contraddistingue i grandi – non voleva essere chiamato maestro, neppure dai suoi allievi che però in questo non potevano far altro che disobbedire.



